Gragnano, tragedia sui Monti Lattari: 11enne muore la sera di Natale

Gragnano. Lutto sui Monti Lattari, nelle frazioni Caprile e Aurano. Francesco Esposito si è spento ieri all’età di 11 anni. Il bambino ha affrontato la malattia come un leone e fino alla fine non ha rinunciato a studiare da casa. Solare e appassionato di motocross, il piccolo Francesco era stato adottato affettivamente da tutti gli abitanti della zona. Moltitudini di persone l’hanno voluto accompagnare nel suo ultimo viaggio nella Chiesa dei Santi Ciro e Agnello Abate, per mostrare solidarietà e vicinanza ai genitori, Raffaele e Michela e al fratellino Giuseppe. Quella di Francesco, non è la prima morte per tumore che si registra nell’area tra Caprile e Aurano, gli abitanti infatti sospettano siano stati interrati dei rifiuti tossici nella zona dove è stato costruito il ponte, ed hanno organizzato una raccolta firme.