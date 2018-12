A CAVA DE’ TIRRENI SARA’ UN NATALE,SICURO,ECOSOSTENIBILE,ELEGANTE E SOLIDALE

E’ sempre difficile coniugare tante cose insieme in un evento che è e resta unico come il Natale. Ma a Cava de’ Tirreni le premesse per un Natale dalle mille sfaccettature e dai mille risvolti anche umani soprattutto ,sembra essere stato facile coniugarlo o quanto meno le premesse ci sono tutte. Saranno infatti musica, arte, cultura, shopping, solidarietà, eco sostenibilità eleganza e sicurezza i “cardini “ su cui poggerà questo Natale nella Città della Pergamena Bianca.

A presentare il programma e l’elegante brochure degli eventi e la Notte Bianca 2019, sono stati, , il Sindaco Vincenzo Servalli e gli Assessori Barbara Mauro e Giovanna Minieri. #ognigiornounevento che caratterizza le festività natalizie.

“Come sempre – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – puntiamo ad affermare lo Spirito Natalizio in ogni iniziativa, con una ambientazione sobria, elegante ma allo stesso tempo accattivante, come l’albero più grande della regione. Il nostro bellissimo centro storico con l’illuminazione dei portici. Un percorso affascinante, straordinario, lungo il quale ammirare le grandi mostre d’arte, i presepi tra i più belli d’Italia, e poi la tradizionale Notte Bianca del 5 e 6 gennaio con tanti eventi per grandi e piccini, con la musica di Gragnaniello e degli Stadio “ Un programma di eventi finanziato anche con i fondi Poc e con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, della Confesercenti e della Metellia Servizi e che vede l’ impegno di tutti gli Assessorati. “. “I Giovani incontrano ..gli STADIO” in programma il 5 gennaio al comune di Cava de’Tirreni alle ore 18.00 ,presentato dal giornalista Antonio Di Giovanni, sarà il preludio al grande concerto della Notte Bianca in programma la notte dell’Epifania ,in cui si esibiranno anche Enzo Gragnaniello ed altri gruppi importanti della musica italiana

“Abbiamo cercato di coinvolgere tutti – afferma Barbara Mauro Assessore con delega allo Sviluppo Economico, Agricoltura, Contenzioso – e tante Associazioni, Parrocchie, hanno dato il proprio contributo. Tra le tante iniziative anche quella che coinvolge i commercianti e i nostri artisti della ceramica che esporranno le proprie opere nelle vetrine in un affascinante percorso museale. Un altro nostro obiettivo ,durante o classici aperitivi del 24 e 31 dicembre, sarà l’attenzione alla sicurezza e la ecosostenibilità . Infatti tutti i commercianti e le attività in cui sarà possibile brindare ,si doteranno di bicchieri e stovaglieria ecosostenibili, e di facile smaltimento ,per dare un segnale di attenzione alle problematiche della Terra ,inoltra la sicurezza sarà fondamentale ,ed i questo come assessorato insieme ai titolari di bar ,ed attività similari abbiamo voluto che la sicurezza sia prioritaria ,ed infatti gli stessi hanno di fatto dato un segnale importante ,poiché ,nel presentare il “piano sicurezza”hanno deciso tutti di affidare ad un solo tecnico le stesura del piano . “. Il Natale di Cava de’Tirreni sarà elegante ma e soprattutto solidale. In questo il lavoro di visionare e seguire la predisposizione degli addobbi e dell’ elegante illuminazione del borgo porticato è stato affidato a Giovanna Minieri Assessore con delega all’Urbanistica e Fondi Europei ,la quale ha seguito sia il finanziamento ottenuto dal comune di Cava , sia l’elegante e quanto mai indicata ,illuminazione natalizia che tanto sta piacendo ai cavesi ed ai turisti . “Quest’anno – afferma – lanciamo anche l’iniziativa” REGALO SOSPESO”. Nei negozi che hanno aderito si possono acquistare regali da donare ai bambini. Attraverso la Caritas Diocesana provvederemo nel giorno della Befana a donarli ai meno fortunati. E alla Caritas saranno devolute le donazioni raccolte durante gli eventi del aperitivi lungo il corso organizzati dalla Confesercenti”. #nessunorestisolo “

(ph. Angelo Tortorella )

Antonio Di Giovanni