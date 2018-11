Weekend d’Eccellenza: il San Vito Positano ospita la Virtus Avellino. Costa d’Amalfi e Sant’Agnello in trasferta

Torna il Weekend di Eccellenza del girone B con la dodicesima giornata di campionato. Questa settimana a Scafati c’è stato un importante cambio di panchina, con Antonino Amarante che viene sostituito dall’ex trainer del Costa d’Amalfi, Alfonso Contaldo. Nell’anticipo di sabato, il San Vito Positano ospita la Virtus Avellino: i giallorossi di mister Antonio Macera, hanno proposto un bel gioco ma nelle ultime uscite, la squadra positanese ha rimediato due sfortunate sconfitte. Il Sica di Montepertuso (domani ore 14.30) è un fortino per il San Vito e se le bocche di fuoco sono ben calde, sicuramente potranno far bene contro gli irpini, che non si trovano a proprio agio in trasferta. Entrambe le squadre in fondo alla parte sinistra della classifica, nel giro di due punti.

Il Sant’Agnello va in trasferta al Modestino De Cicco di Pratola Serra (domani ore 14.30), per il confronto con il San Tommaso Calcio, secondo in classifica. I santanellesi, privi degli squalificati Piacente e Strianese, stanno dimostrando di essere una delle squadre più in forma del campionato, capace di mettere in difficoltà le big: questa promette di essere una delle gare più divertenti del cartello. Chiude il calendario delle squadre nostrane di giornata il Costa d’Amalfi, domenica (25 novembre, ore 14.30) in trasferta a Pontecagnano: gli uomini di Ferrullo, in grande smalto e praticamente al gran completo, arrivano al XXIII giugno 1978 con un notevole tabellino di marcia, contro un Faiano 1965 blindato tra le mura amiche, visto che in casa ha concesso solo 3 reti.