Voragine sulla Pontina, automobilista trascinato dall’acqua: disperso

Una voragine si è aperta a causa del maltempo sulla Pontina e una persona risulta dispersa a Terracina. L’episodio si è verificato all’altezza del chilometro 97+700 e sono in corso accertamenti della Polizia stradale in collaborazione con i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile. Un’autovettura che stava transitando sulla strada è rimasta coinvolta. La strada è interrotta. Secondo il racconto fatto da alcuni testimoni ai soccorritori, l’uomo sarebbe stato trascinato via dall’acqua, ma al momento i vigili del fuoco non hanno trovato il corpo. L’auto finita all’interno dell’enorme voragine è stata recuperata ed è vuota.

