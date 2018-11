A Vittoriana Abate ,giornalista RAI salernitana,il Premio “Trotula de Ruggiero”

Il 24 novembre 2018 nel Duomo di Salerno, in occasione della Festa di Santa Caterina Alessandrina patrona della Scuola Medica Salernitana, la giornalista salernitana Vittoriana Abate ,inviata storica del programma “Porta a Porta” di Bruno Vespa, ricevera’ il Premio “Trotula de Ruggiero” 2018.

Il premio e’ intitolato alla figura di Trotula de Ruggiero, di nobile famiglia, donna medico, docente ed autrice di trattati scientifici, vissuta intorno al 1100, che fece parte della prestigiosa Scuola medica salernitana; esso e’ attribuito ogni anno a donne che si sono particolarmente distinte nel campo della ricerca scientifica.L’iniziativa del Premio “Trotula de Ruggiero” e’ promossa dall’Ordine dei Medici di Salerno, dal Centro Studi Civitas Hippocratica, dalla Nuova Scuola Medica Salernitana, con autorevoli patrocini.Prima della cerimonia di consegna del Premio, nel Duomo verra’ celebrata la messa dall’arcivescovo di Salerno Luigi Moretti. Vittoriana Abate è nata a Salerno. Laureata in Giurisprudenza, è giornalista professionista. Dal 1990 lavora in Rai, nei programmi di approfondimento giornalistico. Ha lavorato in tutte e tre le reti Rai, dal programma di Gigi Marzullo, a “Pomeriggio sul due”, programma di approfondimento giornalistico, “Ho bisogno di te, in collaborazione con il TG2, a “Racconti di vita”, in onda su Raitre. Da 20 anni è inviata di “Porta a Porta” (Rai1). Esperta di cronaca nera e giudiziaria, ha seguito tutti i più grandi casi di cronaca degli ultimi anni. È opinionista fissa alla “Vita in diretta” e in altri programmi di informazione di Raiuno. Ha scritto libri e ha vinto numerosi premi. Tra i suoi hobby c’é il teatro, passione che condivide con altri personaggi della Tv: Roberta Bruzzone, Cinzia Tani e altri volti noti in Tv tra avvocati giornalisti e magistrati. Molto bella la sua amicizia con ,Mariella Anziano,Josephine Alessio,altri volti noti dell’informazione nazionale e tutte salernitane. Tra i suoi libri più letti sicuramente “Le verità sommerse” libro in cui si traccia, in termini giornalisti, la figura del comandante della “Costa Concordia “ Francesco Schettino.

Antonio Di Giovanni