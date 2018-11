Vittoria all’inglese del Vico Equense, Puteolana ko

Gli azzurro-oro subito aprono le danze e le chiudono al termine della gara

Vico Equense – Il Vico con il classico risultato all’inglese mette ko la Putelolana aprendo subito le danze e chiudendole al termine della gara.I granata non hanno demeritato ma non hanno potuto ricavare nulla contro la maggiore qualità di Savarese e compagni che hanno un cammini spedito.

Mister Spano ha dovuto ridisegnare la squadra a causa delle assenze di Correale e dell’attaccante Granato, e ripropone il 4-4-2 con Borriello ala destra, Oliva (preferito a Coppola) centrale al fianco di Gargiulo ed Inserra-Arenella coppia di interni.

I costieri subito fanno capire il loro credo: sono già in vantaggio al 3’ con una splendida invenzione di Arenella per Staiano che si è presenta davanti al portiere e lo ha trafigge di sinistro.

La squadra della Solfatara ha tremato ancora su una conclusione di Borrelli dalla distanza e su un’incursione di Staiano, ma la sua unica risposta è stata impegnando Navarra che ha alzato in corner una punizione di Granata.

Quando mancano sei primi al ritorno negli spogliatoi Varriale disegna una traiettoria al bacio per Borrelli che però di piatto da ottima posizione calcia al lato. Il primo tempo si chiude con un destro di Inserra da fuori respinto dal portiere.

La seconda parte vede ancora in auge i costieri con Varriale che subito si rende pericoloso, para Minichino, mentre da parte puteolana è alto un destro di Pellecchia al 17′. Dopodiché mister Spano rimodula la squadra passando al 4-3-3 ed altri risultati arrivano: azione di contropiede con Imperato che diagonalmente trova lo spiraglio giusto per battere Minichino e chiudere in anticipo la contesa.

Tre punti vitali che sono un buon viatico in vista della gara esterna e big match contro la capolista Sant’Antonio Abate.

CAMPIONATO PROMOZIONE 2018/19 – GIRONE B – 9^ GIORNATA

VICO EQUENSE-PUTEOLANA 1909 2-0

Goals: Staiano 3′ pt, Imperato 40′ st

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F, Correale G., Arenella, Oliva (33’st Mottola), Gargiulo, Staiano (17’st Porzio), Inserra, Borrelli (33’st Raganati), Borriello (20’st Imperato), Varriale.

A disp: Savarese G, Mozzillo, Coppola, De Simone, D’Alessio. Allen: Tommaso Spano.

PUTEOLANA 1909: Minichino, Parisi, Giannini, Granata, Silvestre, Cangiano, Broscritto, Antignano, Pellecchia ( 28’st Sabatino), Mirra (1’st Amato), La Pietra.

A disp: Auriemma, Canale, Trincone C, Trincone A, Scafuto. Allen: Stefano Di Mauro.

Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore.

Assistenti: Vito Marrazzo (NOcera Inferiore) – Ciro Oliviero (Ercolano).

Espulso: allenatore Di Mauro (P) per proteste..

Ammoniti: Gargiulo, Borrelli, Inserra (V); Granata, Broscritto, Silvestre (P).

Note: giornata nuvolosa, erba sintetica buona, spettatori 400 circa.

Recuperi: 0’pt e 5’st.

GISPA