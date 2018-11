Villaricca 30/11/18 presso Distretto ASL Napoli 2 Nord sarà pres.ta “Noi per primi” campagna di promozione della diagnosi precoce.

Riceviamo e Pubblichiamo

Regione Campania

Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord

Via M. Lupoli, 27 80027 Frattamaggiore (Na)

C.Fisc. 96024110635 – P. IVA 06321661214 – www.aslnapoli2nord.it

Oggetto : comunicato stampa

Il giorno 30 novembre 2018 presso il Distretto 39 ASL Napoli 2 Nord di Villaricca , alle ore 12,30 si terrà la campagna di promozione della diagnosi precoce“Noi per primi!”

L’iniziativa nasce dall’esigenza di imprimere una forte spinta al tema della diagnosi precoce attraverso un intervento che, in continuità con la campagna di comunicazione realizzata dall’Azienda, possa catalizzare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza di aderire agli screening oncologici – cervice, mammella e colon retto – contando sull’effetto persuasivo dell’adesione agli screening da parte degli operatoti sanitari.

Gli operatori aziendali saranno invitati a partecipare ad un aperiscreening: “Un aperitivo di SALUTE insieme!” organizzato direttamente nei loro luoghi di lavoro, durante il quale si discorrerà sull’importanza della diagnosi precoce per esortarli a tutelare la propria salute e a dare il buon esempio alla cittadinanza a cui sarà divulgata l’iniziativa “Noi per primi!”.

Gli operatori sanitari divengono fruitori e sensibilizzatori degli screening, testimonial insostituibili e coinvolgenti di un’azione di avvicinamento della cittadinanza alle strutture sanitarie.

Questo incontro di “Un aperitivo di SALUTE insieme!” vedrà presenti:

Dott. ssa Annamaria Maisto Responsabile U.O.S. Distretto 39 Asl Na 2 Nord;

Dott. Alfredo Ferrara Responsabile UOMI Distretto 39 Asl Na 2 Nord;

Dott. Vincenzo De Sanctis Ginecologo Consultorio Distretto 39 Asl Na 2 Nord;

Dott. Pasquale Fallace Referente Ref. Programma B. Benessere nella Comunità – PRP 2014-2019 ASL Na 2 Nord

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del Giornale Positanonews