Vietri sul Mare, pericolo di crollo di un costone roccioso in zona Case Sparse: Comune si attiva

Si è attivato subito il Comune di Vietri sul Mare dopo il sopralluogo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno che qualche giorno fa ha riscontrato distacchi di materiali rocciosi fermatosi a ridosso delle piante di alto fusto da un costone roccioso di via Case Sparse. Dopo l’intervento anche dell’area tecnica Comunale, si è stabilito che il materiale roccioso distaccatosi necessita con urgenza la rimozione per evitare pericoli alle proprietà sottostanti e sulla strada vicinale.

Per questa ragione, è stato ritenuto urgente porre a carico dei privati i seguenti interventi e

connessi adempimenti:

Accurata ispezione dell’area in questione da parte di un geologo abilitato per la verifica nonché quella strumentale perla messa in sicurezza del costone roccioso;

Rimozione immediata delle parti in imminente pericolo di crollo, nonchè l‘esecuzione di opere prowisionali ivi comprese quelle di transennamento dell’area, al fine di eliminare eventuali pericoli perla pubblica e privata incolumità;

I proprietari sono tenuti a segnalare entro e non oltre trenta giorni dalla data di notifica, di una perizia tecnica geologica asseverata da parte di un professionista abilitato, in conformità all’allegato alle norme di attuazione del P.S.A.l., tale che siano evidenziati gli accertamenti raccomandati dalla Regione Campania Autorità di Bacino Regionale Destra Sele con nota del 07/06/2010 prot. 965_994 finalizzata alle definitive opere di consolidamento ovvero alla certificazione di avvenuta messa in sicurezza.