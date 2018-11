Vietri sul Mare in gara per il Borgo più bello d’Italia secondo il programma Rai Tre “Kilimangiaro”

La Costiera Amalfitana anche quest’anno ha un degno rappresentante al concorso per diventare il Borgo più bello d’Italia: in questa edizione il programma di Rai 3 “Kilimangiaro”, ha inserito Vietri sul Mare.

La Città della Ceramica è stata selezionata tra i 60 borghi d’Italia che parteciperanno in questa speciale competizione televisiva: i comuni candidati sono divisi in tre gruppi da 20. Sarà selezionato un borgo da ogni Regione, con venti finaliste che si sfideranno il 24 novembre in prima serata su “Kilimangiaro – Tutte le facce del mondo”. Vietri sul Mare sarà in TV su Rai Tre nelle prime serate del 3, 10 e 17 novembre, in cui saranno mostrati interessanti servizi sulle bellezze della cittadina, nonché le sue tradizioni e la sua arte ceramica.

La Costiera nelle scorse edizioni è stata rappresentata da Furore e Atrani, mentre sono tre i comuni Campania a gareggiare per contendersi l’ambito titolo di “Borgo dei borghi” del programma condotto da Camila Raznovich: oltre a Vietri, ci saranno il comune irpino di Monteverde, vincitore dell’edizione 2017 e secondo classificato dei Borghi più belli d’Italia, insieme all’isola di Procida. Sarà possibile votare Vietri sul Mare sul sito web dedicato (http://rai.it/borgodeiborghi/), registrandosi su Rai Play e selezionando Vietri sul Mare nel Gruppo B.