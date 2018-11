VIDEO SHOCK: Bambina di 10 anni che fa sesso con altri coetanei

Davvero disgustevole il video che sta girando a Firenze: da alcuni giorni un video sta girando su Whatsapp e sta diventando virale tra gli alunni delle scuole elementari fiorentine che ritrae una bambina di 10 anni compiere atti sessuali con altri bambini. Il video dura appena 10 secondi ed è stato ripreso da altri coetanei, ma risulta tutto chiaro: una bambina di appena 10 anni compie atti sessuali con altri due ragazzini. La bambina, probabilmente non resasi conto della situazione, rideva e scherzava come se fosse nulla; a tal punto che sembrava quasi a suo agio. Il video è stato girato in un giardino, si intravede uno scorcio di mare, e i dialoghi nel video sembrerebbero in romanesco. I protagonisti molto probabilmente non sono del posto. Una delle dirigenti delle scuole in cui sta girando il video ha avvertito immediatamente, intercettando tra l’altro il video, i carabinieri di Firenze. In realtà l’input è partito dalla mamma della figlia che ha notato il video sul suo cellulare e si è rivolta, con una certa frenesia, alla dirigente scolastica. In questo momento il video è in mano al magistrato ed è stata presentata una denuncia contro ignoti. I carabinieri stanno cercando di intercettare la fonte del video, cercando di risalire a chi per primo ha ricevuto quel video osceno. Intanto anche la Procura non rimane ferma e lancia un appello alle famiglie: “Invitiamo i genitori a controllare sempre i telefoni dei propri figli.”