Vico Equense: Il ponte di Preazzano/Ticciano completamente allagato. Cascate a Meta all’Alimuri e Castellammare di Stabia sommersa come ogni volta che piove, tanto è vero che è chiusa la Villa Comunale.

Per la Penisola sorrentina la situazione più grave è la Raffaele Bosco e il Faito che è interdetto in caso di allerta meteo in Campania.