Vico Equense, via al bando per i servizi cimiteriali: previsto affidamento triennale

Il Comune di Vico Equense ha ufficializzato il via al Bando per l’assegnazione dei servizi Cimiteriali. Ovviamente si parla del Cimitero in zona San Francesco. Si parla di un appalto di durata triennale (fino a fine 2021), periodo durante il quale dovranno essere assicurati i servizi di tumulazioni, estumazioni, inumazioni, esumazioni, traslazioni, pulizia e custodia.

Questo l’avviso del Comune:

“Si rende noto che in data 26.11.2018 è stata pubblicata sul M.E.P.A la R.D.O. n. 2138241 “aperta” a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, risultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando “Servizi Cimiteriali e Funebri in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione prescritti. Sono ammessi alla RDO i soggetti abilitati al Me.Pa, ma anche imprese non abilitate al Me.Pa al momento dell’invio della RDO. Potrà, infatti, inserire la propria offerta qualunque impresa in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RDO) conseguite entro i termini di presentazione della stessa. L’affidamento dei servizi oggetto della presente procedura di gara è meglio individuato nel Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà essere svolto secondo le modalità ivi dettagliate. L’importo a base d’asta su cui sarà richiesto il ribasso è pari ad euro € 86094,00 oltre IVA, esclusi gli oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza pari ad euro 3.000,00 che non sono ribassabili. Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo 50/2016. Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 12 dicembre 2018, ore 12:00.“.