Vico Equense. Tari, riduzione delle bollette per 150 famiglie e rimborso delle quote 2017 per gli utenti del Faito

Vico Equense. Il Comune decide di sbloccare le agevolazioni per la Tari in modo da aiutare le famiglie in difficoltà economiche. Sono ben 187 i nuclei familiari che hanno presentato richiesta per poter ottenere il benefit e, al momento, i tagli in bolletta verranno applicati per 150 di essi. Si terrà conto di una graduatoria stilata in base al reddito familiare Isee ed ai primi 100 nella lista sarà riconosciuta una riduzione del 50% del carico tributario Tari, ai successivi 50 un taglio nel 30%. Sempre per quanto riguarda la Tari va riportato che i titolari delle utenze presenti sul Faito nelle scorse settimane hanno ottenuto il riconoscimento del rimborso relativo alle quote del 2017 in quanto, a causa degli incendi che hanno flagellato la montagna, non è stato possibile effettuare il regolare servizio di rimozione e gestione dei rifiuti. A giugno scorso il comitato Fa.Re., del quale fanno parte diversi professioni ed operatori del Faito, inviò una richiesta al Comune per evidenziare la situazione relativa alla mancata raccolta e smaltimento dei rifiuti a seguito degli incendi dell’estate 2017 che provocarono successivamente frane e smottamenti che portarono alla chiusura dell’ex Statale 269, con tutti gli inevitabili disagi, tra cui proprio quello riguardante il mancato servizio di rimozione dei rifiuti; ma, nonostante questo, il Comune inviò regolarmente i bollettini per il pagamento della Tari. Il Comune di Vico Equense ha ritenuto legittima la richiesta del comitato ed ha, quindi, provveduto al rimborso delle quote del 2017.