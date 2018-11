Vico Equense. Servizio civile, ecco la lista dei candidati ammessi alle selezioni

Vico Equense. Sono 65 i candidati ammessi alle selezioni per 20 posti disponibili e per i tre progetti del Servizio Civile Amesci presso il Comune di Vico Equense.

Un esercito di giovani, i cui colloqui, saranno effettuati dall’ente accreditato Amesci, che ha partecipato al Bando del Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 248 progetti da attuare su tutto il territorio nazionale e in Europa per un contingente complessivo di 2.352 giovani.

L’appuntamento per le selezioni è per il prossimo 16 novembre, presso il Centro di Co–Working “Re–Work” al Centro direzionale di Napoli, Isola E2. I ragazzi saranno assunti per 12 mesi e percepiranno un assegno mensile di 433,80 euro.

Il Sindaco Andrea Buonocore e la sua Giunta Comunale hanno attuato tre progetti: “Insieme a noi”, “Liberi di crescere” e “Monti Lattari, un patrimonio da preservare”, che prevedono l’impiego complessivo di 20 volontari.

http://smartcity.vicoequense.gov.it/web/trasparenza/atti-amministrativi/-/papca/display/44809;jsessionid=7EF991CFF009C4D874A274EA9826BFF5?p_auth=sLUFO8Ph