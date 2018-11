Vico Equense, scavo aperto in strada senza protezioni: un pericolo per la viabilità

Vico Equense. Una situazione assurda si segnala in località Sant’Andrea, nei pressi dell’omonima scuola elementare: sulla strada, entro una curva prima della salita che conduce al plesso scolastico, si trova un scavo aperto. Si tratta di burrone di circa 4-5 metri, l’escavazione che non è cinta da alcuna protezione e non è segnalato con l’opportuna segnaletica stradale. Data la pericolosità del caso è proprio inaudito lasciare i lavori in questo stato, senza curarsi che si trova all’interno di una curva, diventando una trappola fatale per qualche ignaro automobilista.