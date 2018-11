Vico Equense. Tutto pronto in città per celebrare le festività natalizie che si stanno sempre più avvicinando. Lucia Vanacore, insieme al suo Assessorato per il turismo, sport e spettacolo, ha organizzato un programma d’iniziative pensato apposta per grandi e piccini.

Il cartellone partirà con il consueto evento di accensione del grande albero alto 12 metri con 200 led, che quest’anno sarà illuminato sabato primo dicembre, ore 18.00, in Piazzale Giancarlo Siani, contestualmente all’accensione delle luminarie nelle vie della città e delle frazioni, fino al 6 di gennaio.

A inaugurare la cerimonia di apertura degli eventi inseriti nel cartellone 2018, oltre al sindaco Andrea Buonocore e all’amministrazione comunale, la musica dell’orchestra giovanile dell’Istituto Comprensivo “Filippo Caulino” di Moiano guidato dalla Preside prof.ssa Alberta Maresca e le degustazioni dell’Istituto Alberghiero “Francesco de Gennaro” guidato dal Preside prof. Salvador Tufano. Anche quest’anno troveremo un calendario di eventi come un grande “lenzuolo”.

Tante le iniziative messe in campo dalle varie Parrocchie dal Centro alle frazioni, con l’esposizione anche di tanti presepi artistici, manifestazioni e concerti. La Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni presso l’ex Cattedrale ha organizzato una mostra presepiale con figure storiche ed antiche ad altezza uomo provenienti dalla Parrocchia della Concattedrale di Castellammare di Stabia. Si potrà usufruire dell’apertura per poter anche visitare al piano inferiore il Museo Diocesano Sorrentino Stabiese con reperti antichi provenienti da varie chiese del territorio e con i paramenti ed oggetti appartenenti ai Vescovi della millenaria Diocesi di Vico Equense.

La mostra è stata organizzata sotto forma di un percorso con esposizioni anche presso la vicina Congrega ad opera della Venerabile Arciconfraternita dell’Assunta e Monte dei Morti, che sarà inaugurato venerdì sera 7 dicembre ore 19.30 con la presentazione del nuovo libro di mons. Gennaro Matino, presbitero e scrittore napoletano. Con questo tracciato, insieme ad altri eventi in questo periodo, si cercherà di dar vita allo storico quartiere del Vescovado, centro pulsante della cristianità (ormai ha negli anni perso la sua importanza e resta dimenticato dai tanti nonostante le belle vedute e i bei vicoletti) in quanto già sede Vescovile ma in certo qual modo mantiene questo “status” con la presenza dell’arcivescovo Sorrentino-Stabiese. Non mancheranno molti concerti nelle chiese parrocchiali, anche nei giorni di festa.

Nel periodo di Avvento verso il Natale del Signore, domenica 16 dicembre dalle ore 19.30 presso il Piazzale Santi Martiri Ciro e Giovanni antistante la chiesa parrocchiale, si terrà il consueto Falò come ogni anno organizzato dalla Parrocchia per il ricordo di uno scampato terremoto.

“Terza Edizione del Fuoco dell’Attesa – ci spiega il vice parroco don Gianluigi Persico – che riprendiamo da un’antica tradizione, dopo un tempo che non si è fatto più, dà l’inizio alla Novena di Natale; non solo ci ricorda questo evento passato del terremoto ma ci invita ad attendere, ad attendere la venuta del Signore. Il 16 Dicembre con il Fuoco diamo inizio alla Novena dell’Attesa: allora ci diamo appuntamento alle ore 19.30 in Piazza per ascoltare innanzitutto i canti dei ragazzi della scuola “Augusta Coen” e poi dare fuoco al falò e passare una serata attorno al fuoco, scandita dalla musica, dagli artisti di strada, da cose buone da mangiare dolci e salate”.

Il Falò non è un evento conclusivo, ma dà inizio alla Novena di Natale, la Novena dell’Attesa, con un programma messo a punto dalla parrocchia, confermando anche quest’anno la messa della Vigilia di Natale alle ore 23.30 nell’ex Cattedrale della SS. Annunziata.

“Il Falò dà inizio alla Novena – continua il vicario don Gianluigi – allora ogni sera, da lunedì 17, ci diamo appuntamento alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale per un momento di preghiera insieme ai vari gruppi parrocchiali, non una celebrazione eucaristica, ma un momento di riflessione. Mezz’ora per scandire tutta la Novena fino alla Vigilia di Natale, in attesa della nascita di Gesù. L’invito naturalmente è per tutti, ogni sera poi sarà invitata una categoria particolare, dai ragazzi del Catechismo ai Giovanissimi, passando dall’ACR e gli Educatori, per potersi preparare al meglio a vivere il Natale, che riaccenda i cuori e che porti pace, gioia e serenità. Allora questo fuoco, è un fuoco che ci faccia star bene, perché ci fa incontrare come comunità ma allo stesso tempo ci dà le gioie e l’entusiasmo per ripartire e rilanciarci, per metterci in cammino incontro al Signore!”.

Non saranno dimenticati i tradizionali festeggiamenti nella notte di Capodanno con tanta buona musica e la discoteca per i giovani a cura di Max Zotti, giovane DJ nostro concittadino ed il Concerto di Capodanno, a mezzogiorno, con la Lugansk Philharmonic Orchestra, diretta dal maestro Yatskiv Nazarii.

Nel giorno dell’Epifania passerà per le strade del centro il centenario corteo delle Pacchianelle. Valorizzare e promuovere l’immagine di Vico Equense durante il periodo natalizio e diffondere il clima di festa in città sono gli obiettivi dell’iniziativa “L’incanto del Natale”, che mira a rendere attrattivi centro e borgate.

“L’importanza che le luminarie artistiche hanno assunto per lo sviluppo dell’economia cittadina, ne giustifica lo sforzo per renderle innovative”, dice il sindaco Andrea Buonocore.

Sempre nel Piazzale Siani, un panda tridimensionale, un trenino, un pupazzo di neve, un orso grande e uno piccolo e 10 tende luminose. In piazza Umberto, invece, 300 metri di stalattiti luminose, tubi tipo comete, 20 stelle e proiettori per creare un effetto colore sui dettagli architettonici della fontana. Già provate le luci inserite per le varie strade a tema delle stelle. Tra le novità, un grande cuore tra corso Filangieri e via Monsignor Natale.

L’Incanto del Natale è un progetto finanziato dal Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 linea strategica 2.4 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” – Programma di eventi per la promozione turistica della Campania – Periodo “Giugno 2018/Giugno 2019” – Avviso pubblico di selezione ex D.G.R.C. n. 322/2018, per un valore complessivo pari a € 140.000,00 con una richiesta di finanziamento regionale pari a € 70.000,00, un cofinanziamento a carico del Bilancio Comunale pari a € 70.000,00.