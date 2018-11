Vico Equense reagisce a una rapina aggredito a Napoli vicino alla Circumvesuviana di porta Nolana. Ed è stato colpito, più volte, al torace, al mento e al volto anche con una una bottiglia di vetro. Fortunatamente, senza riportare gravissime conseguenze. La vittima del raid è un giovane di Vico Equense, un ventottenne, che ha dovuto fare ricorso alle cure dell’ospedale Loreto Mare, riporta Salvatore Dare su Metropolis. Ad assalirlo, stando al racconto fornito dal ragazzo, un giovane presumibilmente di origini africane. Si tratta di un tentativo di rapina, a cui il ragazzo si è opposto con tutte le sue forze. Il giovane è stato dimesso poche ore dopo il trasferimento in ospedale e i carabinieri sono messi in moto per ricostruire la dinamica dell’aggressione per identificare e arrestare il malvivente.

Il ventottenne di Vico Equense è stato aggredito nella serata di domenica. Si trovava a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Così come ha denunciato, stava passeggiando tranquillamente quando all’improvviso è stato avvicinato da un ragazzo di origini nordafricane. Il quale ha subito fatto capire le sue intenzioni. Dopo le minacce, l’uomo ha tentato di rapinare il ragazzo. Il quale ha provato a divincolarsi, per tutta risposta l’aggressore l’ha colpito utilizzando una bottiglia di vetro. La vittima ha riportato diverse ferite al gomito destro, al mento ed anche al torace. Poi l’uomo si è dato alla fuga. Il ragazzo ha chiesto aiuto ad alcuni passanti ed è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Loreto Mare di Napoli.