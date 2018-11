Vico Equense: Pescheria la Perla, i migliori prodotti ittici sulla vostra tavola

Un’ alimentazione sana prevede ,tra l’ altro, il consumo, almeno due volte a settimana,di pesce , soprattutto quello azzurro ricco di vitamine,proteine e lipidi così importanti per il nostro organismo, l’ importante è sapere dove acquistare in sicurezza, avere persone di fiducia che ti garantiscano la qualità ed anche la convenienza, perché no?!!