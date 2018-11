Vico Equense. PD: “Dov’è l’Assessore al Bilancio?”

Vico Equense. Era lo scorso 09 Agosto quando la Dr.ssa Daniela Gianna, Assessore al Bilancio del Comune di Vico Equense si dimetteva.

Solo qualche giorno prima, il Consiglio Comunale, in una drammatica seduta, per evitare il dissesto aveva approvato d’urgenza un programma di riequilibrio di Bilancio di ben 3.348.133,69 euro. Un piano lacrime e sangue, pesantissimo per la città, fatto di tagli alla spesa, aumenti delle entrate (imposte e tasse) , aggrappandosi all’estensione (per un +35%) delle linee blu per la sosta delle auto.

Ad oggi, dopo quattro mesi, questa Amministrazione, dopo aver bruciato il suo secondo assessore al Bilancio in nemmeno due anni, nonostante una situazione delicatissima dei conti pubblici, non ritiene ancora di dover procedere alla nomina di un nuovo assessore, lasciando quella “scomodissima” poltrona incredibilmente vuota.

In questa situazione di assoluta incertezza, lo scorso 31 Ottobre il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, che a leggerlo sembra un meraviglioso, quanto surreale, libro dei sogni.

Questo piano prevede 83 interventi entro il 2020, con una spesa di ben 100 milioni di Euro. C’è ne per tutti i gusti, 10 milioni per la SS. Trinità, altri 10 milioni per la realizzazione dei tre lotti della maxi proposta denominata “Rigenera Blu”, si prevedono inoltre una serie di interventi lungo la costa, ci sono poi 2,2 milioni per la riqualificazione del quartiere del Vescovado, più di 2,4 milioni per valorizzare siti e percorsi panoramici e persino 2,5 milioni per la realizzazione di impianti antincendio sul Faito.

Siamo consapevoli che trattasi di un piano programmatico, e che quindi ogni intervento potrà essere realizzato solo con una relativa copertura finanziaria, come si sono preoccupati di evidenziare i revisori dei conti.

Ma la domanda sorge spontanea. Considerata la situazione del bilancio del Comune, al di la del legittimo ottimismo che caratterizza la nostra compagine al governo cittadino, credono di vincere, ognuno di loro, la lotteria di Capodanno?

Il Partito Democratico quindi chiede che:

1) si proceda con la massima urgenza alla nomina di un Assessore al Bilancio, di alto profilo e competenza.

2) che si faccia assoluta chiarezza sullo stato dei conti del comune, alla luce del piano di riequilibrio approvato in agosto e delle tante criticità evidenziate a più riprese dai revisori contabili, ad iniziare dalla problematica della evasione fiscale dei tributi locali e della mancata riscossione (come del resto l’assessore dimissionaria evidenziava chiedendo l’esternalizzazione della riscossione dei tributi);

3) Di rimodulare il piano triennale delle opere pubbliche alla luce delle reali possibilità di spesa del comune e di fattibilità (e capacità) nell’accedere a risorse di carattere regionale, nazionale e comunitarie.

IL CIRCOLO PD – DI VICO EQUENSE