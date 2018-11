Vico Equense: Parte da oggi l’anagrafe hi-tech

Il Comune di Vico Equense, dopo l’attivazione della carta d’identità elettronica, è pronto per un nuovo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi: da oggi, infatti, aderirà all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal Ministero dell’interno nella quale confluiranno progressivamente tutte le anagrafi dei circa ottomila comuni italiani.

I cittadini potranno ottenere certificati anagrafici recandosi in qualsiasi Comune italiano già presente in Anpr e non più esclusivamente in quello di residenza. Le procedure anagrafiche di cambio di residenza saranno molto più veloci e snelle, contribuendo a un risparmio di tempo

sia per i cittadini che per gli operatori. Il passaggio ad Anpr renderà possibili successive innovazioni, accorciando e automatizzando tutte le procedure relative ai dati anagrafici.

Le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro, avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini. Inoltre, la nuova banca dati nazionale consentirà ai cittadini di ottenere anche altri vantaggi come ad esempio il cambio di residenza immediato e, a breve, la possibilità di ottenere certificati da un portale unico.