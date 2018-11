Vico Equense, meritata vittoria

Tutto accade nella ripresa grazie all’accoppiata Porzio-Varriale

VICO EQUENSE-QUARTOGRAD 2-1

MARCATORI: Varriale 15′, Porzio 32′, G. Capuano (Q) 39′ s.t.

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F., Correale G., Correale F., Raganati, Gargiulo, Mottola (dal 33’s.t. De Gennaro), Arenella, Staiano, Porzio (dal 38′ s.t. De Simone), Varriale (dal 27′ s.t. Inserra).

(Savarese G., Mozzillo, De Gennaro, Imperato, De Riso, Borriello, D’Alessio). All.: Spano

QUARTOGRAD: M.Torino, Isotti, Spadera, Amoroso, Serino, De Vivo, Sorrentino (dal 27′ s.t. Esposito), Vallefuoco (dal 3′ p.t. De Simone), Raia (dal 18′ s.t. Gonzales), Di Matteo, V. Capuano (dal 5′ s.t. G. Capuano)

(Rippa, Esposito, Quaranta, Saady, Coppola, V.Torino, Gonzales).

ARBITRO: Ferrara di Salerno (Di Domenico-Frisulli)

Spettatori: 400 circa. Ammoniti: Raia, Amoroso, Serino (Q), Arenella. (V). Recuperi: 3′ p.t., 5′ s.t.

Vittoria meritata del Vico Equense su un buon Quartograd che ha lottato fino alla fine. Il successo degli azzurro-oro è però legittimo per quanto espresso dalla squadra di Spano che adesso è terza in classifica. Assenti Del Franco, Coppola, Oliva e Granato, oltre allo squalificato Borrelli, Spano opta per il 4-3-3 con Varriale punta centrale e Porzio, all’esordio dal primo minuto in campionato, ala sinistra. Rientra il ’99 Francesco Correale in regia, si accomoda inizialmente in panchina Inserra.

OCCASIONI Bene gli ospiti in avvio e buona la parata di Navarra sul mancino di Di Matteo al 5′. Risponde il Vico con Porzio da fuori al 7′, palla a lato davvero di poco. Al 10′ occasione fallita invece da Varriale, che tocca male da ottima posizione su crosso perfetto di Mottola: errore grave per il centravanti di casa. Il Vico gioca bene, specie a sinistra con la fantasia di Porzio ma non sfonda fino a fine primo tempo. Ripresa al via senza cambi ma con il Vico più propositivo grazie anche a Mottola e Savarese a destra che spingono con continuità.

LE RETI Al 15′ i padroni di casa passano in vantaggio con Varriale: assist al bacio di Porzio e l’ex del Francavilla salta il portiere e appoggia in porta per l’uno a zero del Vico. Stessa accoppiata per l’azione del 24′ quando però il portiere respinge il destro di Varriale, sempre servito da Porzio nello spazio. Il numero dieci azzurro oro realizza poi il raddoppio dando un saggio delle sue qualità: riceve largo e si accentra scaricando un destro all’angolino alto da antologia. Quando sembra chiusa, G. Capuano la riapre con un bel destro da fuori sul quale Navarra non è irreprensibile. Nel recupero Staiano e De Simone falliscono il tris ma il Vico vince ugualmente.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958