Vico Equense. L’Istituto Alberghiero “De Gennaro” presenta un’attività di orientamento diversa ed originale

Vico Equense. Nel presente anno scolastico il glorioso Istituto Superiore Alberghiero “Francesco De Gennaro” guidato dal Preside prof. Salvador Tufano, ha deciso di organizzare un’attività di orientamento diversa ed originale.

Verrà proposto, nei giorni sabato 19 e 26 gennaio, agli allievi delle classi III della scuola secondaria di primo grado (scuole medie), un modo nuovo e “piacevole” di orientarsi nella scelta della scuola superiore da frequentare.

L’idea è di far conoscere un po’ la bella Vico Equense prospettando un breve tour realizzato e gestito dagli allievi deI nostro Istituto.

La visita che proponiamo si articolerà in questo modo: ore 9,00 Stazione Circumvesuviana; due giovani hostess, alunne della scuola, accoglieranno gli alunni interessati e i docenti accompagnatori e li guideranno in una visita al Locale Museo Mineralogico e ad allo storico e rinomato ristorante di Vico Equense “Pizza a metro, Università della Pizza”, dove, su richiesta, esperti pizzaioli illustreranno fasi e lavorazioni della Pizza.

Al termine alle ore 10,30 i ragazzi saranno guidati nella visita dell’Istituto De Gennaro dove gli allievi delle scuole medie potranno avere l’esperienza diretta di esercitazioni di laboratorio di Sala Bar, Cucina e di Front office;

Infine gli alunni del De Gennaro mostreranno le competenze acquisite allestendo e servendo un buffet per gli ospiti. Tale attività si realizzerà su prenotazione delle scuole medie interessate.

Sabato 19 e Sabato 26 Gennaio 2019 dalle 10,00 alle ore 13,00 l’Istituto aprirà le porte della Sede Centrale, Via S. Maria del Toro agli studenti delle scuole medie e ai loro genitori per offrire un’esperienza coinvolgente alla scoperta dell’ALBERGHIERO, della sua offerta formativa, delle strutture e dei servizi a supporto della didattica.

In sede ci sarà personale a disposizione per collaborare con le famiglie nelle procedure di iscrizione on line.

Per contatti e ulteriori informazioni 0818 8016355 e 3382869144 (prof. Somma coordinatore attività di orientamento).