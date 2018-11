Vico Equense. Lavori pubblici da cento milioni ma conti in rosso

di un atto programmatico, l’inserimento di un’opera nel programma è condizione necessaria ma non sufficiente per la copertura finanziaria». Come a dire: nell’elenco si può ipotizzare di tutto, bisognerà trovare fondi. Priorità al restyling dell’istituto Trinità (dieci milioni) e ai tre lotti della maxi proposta denominata “Rigenera blu”. E’ tutta quella serie di iniziative, lavori, miglioramenti e infrastrutture da attuare lungo la linea di costa. Non finisce qui. Il Comune prevede altri progetti quali la riqualificazione del quartiere Vescovado (2,2 milioni), la variante nel centro di Moiano (1,8 milioni), bonifica dei costoni del litorale (1,3 milioni), nuovo efficientemento energetico della casa comunale (oltre un milione), il recupero del borgo di Santa Lucia (1,8 milioni) e gli impianti antincendio sul Faito (2,5 milioni di euro).

Fonte Metropolis