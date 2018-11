Vico Equense l’ASD 1958 cordoglio per la morte di Gaetano Astarita

Vico Equense – L’ASD Vico Equense 1958 esprime il suo cordoglio per la morte di Gaetano Astarita, per anni dirigente del club azzurro-oro, che è stato stroncato da un male incurabile. Domattina alle 9.30 sono in programma i funerali: alla famiglia Astarita vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti coloro che hanno condiviso con Gaetano la sua esperienza nel Vico. Domani sarà anche il giorno nel quale la squadra tornerà a lavoro dopo la vittoriosa trasferta di Volla contro il Ponticelli, un successo che ha permesso a Savarese e compagni di mantenere inalterata la distanza dalle prime due posizioni e di staccare ulteriormente Procida, Torrese ed Ischia che hanno tutte pareggiato. Dalla sfida contro Galizia e compagni, inoltre, la compagine di Spano esce rafforzata nell’autostima anche perché per la quarta volta su dodici gare Navarra non ha preso gol (era già capitato con Rione Terra, Oratorio Don Guanella e Puteolana ’09). Da valutare, in vista del match di sabato prossimo in casa del San Pietro Napoli, le condizioni di Gaetano Correale (‘2000) che è uscito anzitempo ieri per affaticamento e Vittorio Inserra, che oggi sarà sottoposto ad esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio muscolare rimediato giovedì in allenamento.