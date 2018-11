Vico Equense. Torna come lo scorso anno il divertimento assicurato con VICACCIA 2018, la Caccia al Tesoro che si svolgerà in tutto il Territorio Comunale di Vico Equense. Organizzata dall’associazione V.I.C.O. e dalle Parrocchie di San Ciro e Bonea, si svolgerà per due giorni consecutivi (tranne la Notte, con ripresa nella mattina successiva) nei giorni venerdì e sabato 28 e 29 dicembre 2018.

La caccia al tesoro “ViCaccia 2018…l’oro di Napoli” è un gioco di abilità in cui i concorrenti, organizzati in gruppo, si misurano nella ricerca del tesoro, dando sfogo ad estro e originalità, intelligenza e capacità d’intuizione.

Le squadre saranno chiamate a sfidarsi nel risolvere le buste nel minor tempo possibile che riceveranno in modo consequenziale. Nel corso della Caccia ci saranno varie altre prove da affrontare e superare. Le squadre non hanno un numero massimo di partecipanti ma piuttosto un numero minimo di 10 componenti di cui almeno 6 devono essere maggiorenni (consigliamo per la buona resa nella Caccia la composizione di squadre da 15/20 componenti). Naturalmente la Caccia termina quando una squadra riesce a trovare il luogo del tesoro.

La Caccia al tesoro si svilupperà su tutto il perimetro del territorio del nostro Comune di Vico Equense, iniziando venerdi 28 dicembre alle ore 19.00 con una serata di divertimento e sfide che carbureranno i motori, e terminando verosimilmente sabato 29 dicembre alle ore 21.00. La sede del Comitato Organizzativo come lo scorso anno sarà allestita nei locali della Santissima Trinità e Paradiso con entrata da Via Rimembranza.

La premiazione della Caccia con la consegna dei premi avverrà lunedì 31 dicembre alle ore 12.00 in Piazza Umberto. I premi per le prime tre squadre classificate sono i seguenti: I posto buono spesa di carne per una fantastica ”bracciata” per tutta la squadra; II posto Buono Pizza per tutta la squadra; III posto buono Yogurteria per tutta la squadra… e altri simpatici premi per le squadre concorrenti.

Ogni Squadra dovrà iscriversi consegnando la lista partecipanti (con la firma dei genitori per i membri minorenni), il nome della squadra, il nome del capitano, il logo che identifica la squadra. Il tutto compilando il modulo e la deliberatgria che potete scaricare o ritirare dall’organizzazione o sulla pagina Facebook di VICaccia. Le iscrizioni sono possibili domenica 16 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, dove la sera si terrà il consueto Falò come ogni anno per il ricordo di uno scampato terremoto ed in tale data alle ore 21.30 nei locali parrocchiali ci sarà un incontro tra il Comitato Organizzatore e i Capitani ai quali verrà consegnata una prima busta di preparazione e delle utili indicazioni. Ogni squadra in quella sede per l’iscrizione dovrà versare una Quota di 80 Euro finalizzati alla buona organizzazione della Caccia e ai premi, eventuale ricavato al netto della spesa sarà devoluto in beneficenza.

Per la buona riuscita della Caccia ogni squadra è bene che si trovi una sede attrezzata con collegamento internet, stampante e quanto può aiutare nella ricerca. Oltre alla ricerca dei luoghi e degli oggetti, oltre a cose da realizzare o video da produrre, quest’anno inseriamo nella gara anche prove di minigame (che di volta in volta verrà specificato) o prove imbarazzanti che metteranno a dura prova la vostra buona reputazione.

Per Info potete scrivere alla pagina Facebook ViCaccia oppure chiamando al cellulare don Nino (Parroco di Bonea) o don Gianluigi, Vice Parroco di San Ciro (la prima prova è trovare i loro numeri di cellulare).

Nelle foto troverai anche il modulo d’iscrizione da stampare. In attesa delle vostre iscrizioni, Vi auguriamo buona attesa!! E tu cosa aspetti?