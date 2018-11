Vico Equense. Francesco Cinque detto Ciccio Zamberletti oggi a pranzo saluterà i colleghi tutti dopo una vita vissuta tra le scrivanie del Comune di Vico Equense.

In pensione dal 1^ dicembre, la CISL lo ricorda con una targa per tutto il suo impegno profuso nel sindacato. Classe 1953, in servizio presso il Comune di Vico dal 1979 ed attualmente in forza presso l’Ufficio Urbanistica per la parte dei Condoni.

Adesso verrà il bello! Una seconda giovinezza e tanto tempo libero. La pensione non è un traguardo, ma la linea magica di un orizzonte dove poter rallentare per raccogliere tutti i sogni di una vita… Auguri dalla Redazione di Positano News!