Vico Equense. Enrico Staiano sottufficiale della marina insignito come cavaliere ordine al merito della Repubblica

Vico Equense. Enrico Staiano, 54 anni, sottufficiale della marina, originario di Vico Equense è un nuovo cavaliere ordine al merito della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito al Primo Luogotenente l’alta onorificenza di cavaliere all’ordine e al merito della Repubblica Italiana il giorno della festa nazionale, il 2 giugno scorso.

Il sottufficiale riceverà l’onorificenza il prossimo 4 novembre dalle mani della sig.ra Prefetto di Napoli Carmela Pagano durante la cerimonia al Palazzo del Governo (la Prefettura in Piazza Plebiscito a Napoli) in occasione della Festa dell’Unità Nazionale della Forze Armate. Accanto al Prefetto per la consegna della distinzione onorifica ci sarà il Vice Sindaco di Vico Equense Francesco Lombardi.

Nel corso della cerimonia sarà consegnata la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria della guardia particolare giurata Gaetano Montanino, ucciso nel 2009 durante una rapina nel tentativo di contrastare l’intento delittuoso e la Medaglia d’Oro per le vittime del terrorismo alla memoria del sergente maggiore dell’esercito italiano Michele Silvestri, colpito mortalmente da una bomba a Bakwa – Afghanistan – nel 2012.

La cerimonia verrà preceduta da ulteriori eventi. Alla presenza delle massime Autorità civili, militari e religiose, sarà celebrata la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La giornata si articolerà in tre momenti.

alle ore 10 . 30 , al Mausoleo di Posillipo le Autorità deporranno corone di alloro in onore dei caduti.

. , al Mausoleo di Posillipo le Autorità deporranno corone di alloro in onore dei caduti. alle ore 11.00, in Piazza del Plebiscito, la Cerimonia di Alzabandiera, innanzi ai reparti schierati, la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e di quello del Ministro della Difesa. Successivamente i ragazzi dell’Istituto comprensivo “Sabatino Minucci” – scuola che nella denominazione rievoca l’eroico Sottotenente dei bersaglieri Medaglia d’oro al valor militare, riceveranno una bandiera tricolore dal Comandante del Presidio Militare Interforze.

Istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178 e reso operativo nel 1952, l’Ordine al merito della Repubblica nacque con lo scopo di «ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nell’impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari».

Il Presidente della Repubblica può conferire l’onorificenza, di propria iniziativa, per «benemerenze di segnalato rilievo nel campo delle attività sopra indicate e per ragioni di cortesia internazionale».