Vico Equense. Pomeriggio dedicato alla Pallacanestro quello che sta per arrivare domenica 18 novembre a Vico Equense. In occasione del match della Prima Squadra per il campionato di Promozione, la Polisportiva Vico Equense ha organizzato un triangolare con le compagini di Sorrento e Castellammare di Stabia per tutti i bambini iscritti al minibasket.

Così, dalle ore 16, tanti bambini saranno di scena al Palazzetto dello Sport di via Madonnelle in attesa della partita della prima squadra contro l’Atripalda, compagine della Provincia di Avellino, che si terrà alle ore 19:00!

Queste le parole del presidente della Polisportiva, Antonio Cioffi: “Siamo felici di dare spazio nei week end anche ai bambini del minibasket. Stiamo provando a ricostruire il settore giovanile a Vico e i bambini del minibasket rappresentano il nostro futuro”.

Dopo la sconfitta dell’ultima giornata, per il Campionato di Promozione Maschile della Campania, nella 5’ giornata serve un pronto riscatto.

Appuntamento dunque alle ore 16:00 al Palazzetto per tanto divertimento in attesa poi della partita della prima squadra alle ore 19:00! Vi aspettiamo!