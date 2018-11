Vico Equense, demolizione ecomostro di Alimuri: parla Franco Cuomo dei VAS. “I privati non pagheranno”

Vico Equense. I privati non restituiranno i soldi anticipati dal Comune per l’abbattimento dell’Ecomostro di Alimuri. E’ questa l’opinione di Franco Cuomo dei VAS. Come riferiscono i colleghi di Metropolis, Cuomo ha dichiarato: “I cittadini di Vico Equense stanno pagando un prestito chiesto alla Cassa depositi e prestiti di 532mila euro per demolire un manufatto abusivo. Quattro anni fa denunciai da solo quello che era un mega affare assumendo una posizione molto impopolare. Denunciai che Saan non avrebbe dovuto sborsare un soldo e ne lo sborserà. Il comune di Vico Equense perderà l’ennesima causa con l’ennesimo risarcimento”.

Qualche giorno fa, come abbiamo riportato in anteprima, il Comune di Vico Equense aveva disposto un’ingiunzione nei confronti della società Saan “in favore delle case comunali della somma complessiva di € 427.225,73, oltre interessi legali, mediante versamento tramite Tesoreria Comunale, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento”.