Il presidente della Regione Vincenzo De Luca si trova Vico Equense per illustrare le linee guida del Piano per il Lavoro in Campania. L’appuntamento delle 17.30, nella sala delle Colonne alla Santissima Trinità e Paradiso, è stato introdotto da Pasquale Granata, consulente regionale per la riforma della pubblica amministrazione, con l’intervento dei sindaci della Penisola Sorrentina.

Si tratta di un importante passo avanti per le necessità della pubblica amministrazione con 10mila assunzioni previste messe a disposizione dalla Regione Campania con il Concorso Unico Territoriale per le amministrazioni della Regione. Il Comune di Vico Equense, con il sindaco Andrea Buonocore, è il primo in costiera ad approvare l’atto di adesione al «Progetto Ripam» di rafforzamento organizzativo degli enti locali che prevede la realizzazione di un corso-concorso per la selezione, la formazione e l’assunzione di personale presso le Pubbliche amministrazioni elaborando il piano di fabbisogno del personale. Saranno spesi 110 milioni provenienti dai fondi europei per la formazione di 10 mesi e il successivo concorso Formez.