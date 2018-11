Il Vico Equense, conquista tre punti di platino

Decide Varriale sul finire del primo tempo e poi i costieri sfiorano il raddoppio

CAMPIONATO PROMOZIONE 2018/19 – GIRONE B – 12^ GIORNATA

PONTICELLI – VICO EQUENSE 0-1

MARCATORI: Varriale 44′ p.t.

PONTICELLI: Esposito, Incarnato, De Liguori (dal 35′ s.t. Raia), De Martino, Guida (dal 25′ s.t. Colesanti), Mignogna, Pulcrano, Lombarder (dal 10′ s.t. Solaro), Palomba (dal 10′ s.t. Giordano), Galizia, Mosca (dal 28′ s.t. Soria) (Guadagnuolo, Coppola, Fragliasso, Bruno). All. Esposito.

VICO EQUENSE: Navarra, Savarese F., Correale G. (dal 35′ s.t. D’Alessio ), Coppola, Raganati, Gargiulo, Arenella, Correale F., Staiano, Porzio (dal 13′ s.t. Borrelli), Varriale (Savarese G., Mozzillo, Imperato, Mottola, Borriello, Granato, De Simone). All.: Spano

ARBITRO: Mazzeo di Ariano Irpino (Cristiano-Cristillo).

Si è giocato al Borsellino di Volla. Spettatori: 150 circa. Ammoniti: De Martino, Guida (P), Navarra, Borrelli, Correale F. (V). Recuperi: 1′ p.t., 5′ s.t.

Grande prova di maturità del Vico Equense che senza rischiare e con una prestazione intelligente batte a domicilio il Ponticelli. Decide Varriale sul finire del primo tempo, poi nella ripresa gli azzurro-oro sfiorano a più riprese il raddoppio senza però trovarlo.

Una fitta pioggia ha accompagnato il match per il quale mister Spano ha confermato il 4-3-3 con il rientro del giovane Coppola (2001) a centrocampo. Questa l’unica novità rispetto alla vittoria con il Quartograd. Borrelli è partito dalla panchina. Grande equilibrio e poche emozioni in avvio ma Vico tonico con Staiano e Porzio (respinta una sua punizione al 32′) agili a sinistra. Al 28′ prima conclusione pericolosa della partita con Arenella che da buona posizione spara sull’esterno della rete di Esposito. Al 44′ ospiti in vantaggio con Varriale: bello il cross basso di Porzio, pregevole la giocata del bomber vicano che con il sinistro ha portato avanti i suoi poco prima del duplice fischio.

Esposito si rifà con un bell’intervento su incornata di Varriale ad inizio ripresa. Al 15′ Esposito si ripete sul neo entrato Borrelli che aveva calciato bene a giro. Poi tanto gioco a centrocampo fino alla conclusione di Colesanti per il Ponticelli al 43′ ben respinta da Navarra. Così il Vico porta a casa tre punti di platino.

Fonte A.S.D Vico Equense 1958