Vico Equense, alberi pericolanti: Comune emana ordinanza di interdizione della Pineta di Tordigliano. Ma c’è qualcosa di strano

Dopo alcuni controlli effettuati dalla Polizia Locale, il comune di Vico Equense ha deciso di interdire l’area della Pineta di Tordigliano, nei pressi del belvedere sulla S.S. 163 Amalfitana, il luogo più amato per la sosta di turisti e moticiclisti che si trovano ad andare nel tratto da Piano di Sorrento a Positano . Nella fattispecie, è stato accertato il fatto che un cipresso si è inclinato e si appoggia ancorato su un pino. Tale inconveniente è da rimuovere al più presto, come si legge dall’ordinanza, in quanto la causa dell’inclinazione è da attribuire con molta probabilità all’apparato radicale marcio, che non ha retto alle sollecitazioni e oscillazioni del vento, essendo la pianta secca.

COSA DICE L’ORDINANZA

Dall’attenta visione delle altre piante è stato accertato che almeno altri sette pini sono secchi e pertanto col passare del tempo anche questi cadranno, non appena l’apparato radicale non reggerà il peso e le oscillazioni della pianta. Essendo questi luoghi frequentati da centinaia di turisti, il Comune ha deciso di agire immediatamente e ha interdetto l’area in questione, ordinando alla società proprietaria di provvedere ad Horas all’eliminazione del pericolo incombente mediante il taglio della pianta di cipresso già inclinata e provvedere al taglio delle ulteriori alberature, ormai disseccate, che costituiscono pericolo per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, previo supporto di tecnico abilitato specializzato (Agronomo), il quale documenterà appropriatamente con propria relazione tecnica le attività di taglio delle piante eliminate il reimpianto con essenze arboree tipiche della macchia mediterranea.

C’E’ QUALCOSA DI STRANO

Ma la cosa strana è che l’ordinanza è stata apposta senza il nome del Comune, anzi non è stata apposta l’ordinanza ma solo il numero, e il foglio porta il timbro della SRL Positano, una società che ha una enorme proprietà nell’area e che in passato voleva realizzare delle strutture , anche immobiliari, ricettive e ristorative eventualmente, di carattere turistico. Come mai non sono stati i vigili ad apporre queste ordinanza? Qui alberi non ne sono caduti, a differenza de Le Tore, fra Sorrento e Sant’Agata di Massa Lubrense, senza che nessuno ha fatto li nessuna ordinanza. C’è qualcuno che non vuole che l’area venga utilizzata?

Foto Sofia Garis