Vico Equense: Affittasi appartamento

Vico Equense: centralissimo AFFITTASI, appartamento d’epoca in agrumeto, composto da ingresso in soggiorno, camera da letto, bagno e terrazzino a livello arredato per brevi periodi o periodi di vacanza.

Prezzo euro 650,00 mensili

Per info e prenotazioni chiama allo 0818788600 oppure al 3382796034