Vico Equense. Affidamento della gestione della sosta a pagamento per scorrimento della graduatoria

Vico Equense. Premesso che con Determinazione del Dirigente Servizio Polizia Locale n. 279 del 09/03/2016 fu indetta gara di appalto con procedura aperta per l’individuazione del soggetto a cui affidare la gestione integrata della sosta a pagamento sulle aree pubbliche e della conseguente attività di riscossione dei ticket per la durata di cinque anni.

Con determina n° 314 del 10/03/2018 si è proceduto all’affidamento del servizio di gestione integrata della sosta a pagamento sulle strade di proprietà comunale, alla Soc. Terzo Millennio s.r.l. situatasi al secondo posto in graduatoria con il punteggio di 78,78.

Con determina n° 1160 del 07/11/2018, si è proceduto alla risoluzione in danno della Soc. Terzo Millennio s.r.l. con sede legale in Cercola per gravi inadempimenti contrattuali, del contratto di affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate sulle strade di proprietà comunale, sottoscritto in data 29/09/2017 rep. 1226, tra il Comune di Vico Equense e la Soc. Terzo Millennio.

Considerato che, come da verbale n° 5 del 15/11/2016, la Commissione di gara stilava la graduatoria definitiva in base ai punteggi attribuiti, dalla quale risulta che dopo la Soc. Terzo Millennio s.r.l., seguono la Soc. A.M. Parking s.r.l., con il punteggio di 72,340 e di seguito la Soc. S.I.S. s.r.l. con il punteggio di 64,611.

Con nota prot.llo 40730 del 19/11/2018 si attivava la procedura di interpello nei confronti della Soc. S.I.S. s.r.l. situatasi al quarto posto in graduatoria con il punteggio di 64,611, regolarmente trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo sisparcheggi@pec.it. In successiva data 20/11/2018, con nota assunta al protocollo generale del Comune di Vico Equense, la SIS s.r.l. comunicava la disponibilità a subentrare nell’affidamento della gestione delle aree di sosta a pagamento ubicate sulle strade di proprietà comunale, di cui alla gara esperita nell’anno 2016.

Inoltre che da visura camerale della Soc. A.M. Parking s.r.l. risulta iscritto a carico di detta società un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Viene quindi aggiudicata sotto riserva di legge, in favore della Soc. S.I.S. s.r.l. con sede in Corciano (PG), collocatasi al quarto posto della graduatoria con il punteggio complessivo di 64,611, per il periodo rimanente della durata stabilita in sede di gara, ovvero fino a tutto il 31/12/2022.