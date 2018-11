Viaggi on the road da fare una volta nella vita: nella classifica del “Corriere Adriatico” c’è la Costiera Amalfitana

Nella speciale classifica pubblicata alcuni giorni fa dalla collega Laura Bolasco sul Corriere Adriatico compare anche la Costiera Amalfitana. Nella fattispecie, la classifica analizza e propone le migliori mete per un viaggio “on the road” da fare almeno una volta nella vita.

“Tra i weekend toccata e fuga in giro per l’Europa – si legge – e la vacanza relax in cui l’unico tragitto previsto è quello dal proprio bungalow alla spiaggia privata, c’è un altro tipo di esperienza, forse più impegnativa ma decisamente suggestiva: il viaggio on the road in macchina. Macinare chilometri in un paese straniero richiede tanta impegno, pazienza e attenzione ma la rara bellezza di alcune strade percorribili solo su quattro ruote (o due, per gli appassionati) non ha davvero paragoni. Qualche idea per il prossimo itinerario? Ecco la top list dei viaggi on the road da fare almeno una volta nella vita”.

Costiera Amalfitana

Mare sole e cultura: tutto in un’unica strada. Si parla ovviamente della nostra Costiera Amalfitana, nel tratto da Vietri sul mare a Positano o viceversa, in cui calette nascoste si alternano a giardini di agrumi, piccole spiagge e piazze di paese in cui fare una meritata sosta gelato. Imperdibili le tappe a Cetara, Minori e Ravello, fondamentali quelle ad Amalfi e a Furore per concludere il viaggio in bellezza con il profilo incantevole di Positano.

La Divina compare nella classifica insieme a mete come la Route 66 negli States, la strada Havana-Vinales, e l’Atlantic Ocean Road in Norvegia.