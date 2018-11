Viabilità e Traffico, Maratona Coast to coast – Consiglio dell’assessore Massimo Coppola: “Non usate l’auto”

Da domani fino a domenica, usare l’automobile in Penisola e in Costiera è assolutamente sconsigliato, visto i due eventi importanti che questo weekend arricchieranno le nostre strade:

Positano Family and friend running;

Maratona Sorrento – Positano Coast to Coast.

Per quanto riguarda Postiano, la passeggiata partirà dalla Chiesa Nuova alle ore 11.00 e arriverà nell’anfiteatro di piazza dei racconti; per consentire il transito in sicurezza dei partecipanti, la strada interna verrà chiusa al traffico dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Per Sorrento invece, il dirigente del II Dipartimento del Comune di Sorrento, Antonio Marcia, ha firmato l’ordinanza che disciplina il traffico in occasione della maratona Sorrento-Positano, in programma domenica prossima, 2 dicembre.

il dispositivo produce i suoi effetti, però, già a partire da domani, sabato 1 dicembre, visto che dalle ore 7 e fino alle ore 17 del 2 dicembre, è imposto il divieto di sosta su corso Italia all’altezza del civico 210.

L’assessore Massimo Coppola, in considerazione dei disagi che la manifestazione potrà provocare per la mobilità, via social ha diffuso un avviso attraverso il quale consiglia “di non utilizzare l’automobile” in occasione dell’evento sportivo.

Poi, nella giornata di domenica 2 dicembre, da piazza Tasso a piazza Lauro, divieto di sosta con rimozione coatta dalla mezzanotte alle ore 16. Dalle ore 7 e fino al passaggio dei veicolo di fine gara, e nuovamente dalle ore 9 e fino al passaggio degli atleti, è sospesa la circolazione lungo la direttrice corso Italia, altezza di piazza Lauro, piazza Tasso, corso Italia e via Capo. Ancora, dalle ore 9:30 e fino al passaggio dei veicolo di fine gara, stop alle auto lungo corso Italia (piazza Lauro), piazza Tasso, corso Italia (lato ospedale), via Tasso, via Vittorio Veneto, via San Francesco, piazza Sant’Antonino, via Luigi De Maio, piazza Tasso e corso Italia fino a piazza Lauro.

Dalle ore 6:30, dall’incrocio tra via degli Aranci e via Capo ed in tutta via Capo, fino al bivio con via Nastro Verde, è istituito il senso alternato di marcia mentre, dalle ore 10 e fino al termine della manifestazione, è istituita anche la chiusura di via Marziale, con accesso da via degli Aranci.