VESTITA DI LIVIDI. ISTITUTO SAN PAOLO CONTRO LA VILENZA SULLE DONNE

L’Istituto polispecialistico San Paolo presieduto dalla prof Paola Cuomo, ha tenuto una giornata di studi contro la violenza sulle donne. Con relatori importanti come Maria Camilla Spena Antonella Formicola, Tonia Smeraglia.

L’inviato di Positanonews presente alla manifestazione ha riportato foto, video e impressioni.

Gli studenti hanno letto tra l’altro di Shakespeare :

Per tutte le violenze consumate su di Lei,

per tutte le umiliazioni che ha subito,

per il suo corpo che avete sfruttato,

per la sua intelligenza che avete calpestato,

per l’ignoranza in cui l’avete lasciata,

per la libertà che le avete negato,

per la bocca che le avete tappato,

per le ali che le avete tagliato,

per tutto questo:

in piedi, Signori, davanti a una Donna.