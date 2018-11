Venerdì tutti a Sorrento per il midollo osseo per il piccolo Alessandro. Appello di Positanonews

Anche da Positanonews parte l’appello a tutti i lettori della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina per andare a Sorrento venerdì, ma sono tanti a mobilitarsi da Positano a Vico Equense . La storia del piccolo Alessandro ha commosso tutto il mondo. Il piccolo ha solo 18 mesi ed è affetto da una rara malattia genetica che lo sta uccidendo. La sola possibilità per lui è quella di sottoporsi al trapianto di midollo osseo ma, essendo portatore di un raro antigene, è difficilissimo trovare un donatore, si parla di una possibilità su centomila. E’ per questo che è scattata una gara di solidarietà e sono tantissimi coloro che, in molte città, si sono sottoposti al test per verificare la propria compatibilità. Fino ad ora, però, sembra che non sia stato trovato ancora un donatore compatibile e la ricerca continua in una corsa contro il tempo. Anche la penisola sorrentina partecipa alla ricerca e venerdì 9 novembre a Sorrento, in Piazza Lauro, dalle ore 10 alle 20, sarà possibile sottoporsi al test di tipizzazione del midollo osseo. Un test assolutamente non invasivo che viene effettuato prelevando un semplice campione di saliva. Per sottoporsi al test bisogna avere tra i 18 ed i 35 anni, pesare più di 50 chilogrammi ed essere in buona salute. Basterà presentarsi in Piazza Lauro muniti di un documento di identità e della tessera sanitaria. Anche le donne in stato di gravidanza potranno effettuare il test. Allora l’appuntamento è per venerdì in Piazza Lauro per compiere un gesto di amore che potrebbe salvare la vita ad un bambino. Tutti insieme per Alessandro.

Per informazioni:

ADMO Campania

Tel. 0823 424385 – 3275356721

Email: admocampania@admo.it