Usa, Midterm: Andrew Cuomo riconfermato governatore di New York. La nonna era originaria di Tramonti

Stati Uniti. Dopo ben otto anni i Democratici hanno riconquistato il controllo della Camera dopo queste elezioni di Midterm, mentre il Senato è rimasto ai Repubblicani. I Democratici hanno strappato la maggioranza della Camera dei rappresentanti dagli Stati Uniti ai repubblicani.

Tra i Liberal, figura anche Andrew Cuomo, il quale è stato riconfermato governatore dello Stato di New York, dopo aver sconfitto lo sfidante repubblicano Marc Molinaro. Si tratta del terzo mandato per Cuomo, alla pari del padre Mario, anche lui a capo dello Stato per tre legislature. Durante il discorso in seguito alla vittoria ha anche palesato l’idea di candidarsi alle prossime presidenziali del 2020.

Cuomo ricopre il ruolo di governatore dello stato di New York dal 2011. Ma soprattutto, ha origini campane: i genitori del padre, infatti, provenivano entrambi dalla provincia di Salerno; il nonno Andrea veniva da Nocera Inferiore, la nonna Immacolata da Tramonti.