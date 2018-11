E’ un momento difficile per il San Vito Positano, ma la società rinnova la fiducia al tecnico Giovanni Macera

Non è certamente un bel momento per il San Vito Positano che può contare solo su 8 punti nel girone B d’Eccellenza Campania. La squadra nelle ultime tre partite ha incassato tre sconfitte ma, nonostante questo, la società ha deciso di confermare la propria fiducia all’allenatore Giovanni Macera. Ecco il comunicato ufficiale: “Il San Vito Positano, nella persona del presidente Casola e della società tutta, comunica che nonostante gli esiti negativi raccolti sin ora dalla propria squadra iscritta al campionato Eccellenza nel girone B, ha deciso di voler continuare il rapporto con il tecnico Giovanni Macera, attribuendo massima fiducia nel proprio operato, nella speranza che venga rispettato l’obiettivo salvezza prefissato all’inizio della stagione nel più breve tempo possibile, mettendo a disposizione tutti i mezzi necessari per migliorare la rosa, se il tecnico stesso lo riterrà opportuno”.