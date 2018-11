Un calendario per FRIDA .Incontro il 9 novembre al Comune di Cava de’ Tirreni

“Le donne nel mondo sono mamme, figlie, sorelle, spose, compagne di vita e questa condizione è uguale in ogni nazione.”

Ed è la Donna, quella che ogni giorno è “vittima”di una società “malata”,la protagonista di “Tutto al Femminile”un progetto che sostiene le vittime della violenza di genere.Venerdì 9 novembre 2018 ore 18.00 l’Associazione Culturale Cuba World,nella Sala Consiliare – Municipio – Cava De’ Tirreni presenta “Tutto al femminile” .Un progetto che si traduce in 12 fotografie la quali rappresentano ciascuna una caratteristica o una qualità prevalentemente femminili.

Le fotografie sono raccolte in un calendario dal titolo “La donna nella vita è…”e l’incasso della vendita sarà devoluto a favore dell’Associazione Onlus Frida per le Donne – Cava De’ Tirreni Il calendario ha lo scopo, appeso in casa o in un ufficio-laboratorio, di ricordare l’esistenza della violenza e soprattutto l’esistenza della speranza della salvezza, grazie a Frida, tutti i 365 giorni dell’anno.

Antonio Di Giovanni