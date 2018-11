Finisce così un altro weekend all’insegna dello sport, proviamo a riassumere tutti i risultati delle squadre della zona tra calcio, pallavolo e calcio a 5.

Iniziamo dal primo sport elencato e dalla categoria più bassa.

Nell’unico girone della terza categoria i ragazzi della seconda squadra dell’Atletico Sorrento dopo 3 giornate non riescono a trovare il primo punto e vengono battuti in casa per 2 reti a 0 dalla squadra Fox Soccer, nello stesso campionato però, l’Atletico Sant’Agata vince ancora, questa volta basta una vittoria di misura 1-0 contro il Rinascita Afragola.

Saliamo in seconda categoria dove il Piano Pizzeria Lucia, al comunale di Sant’Agnello, si impone per 1-0 sul Guido Cuore di Rocca grazie ad una rete di R.Castellano. Continua la scalata alla ricerca della promozione.

Nel girone C di 1ª categoria vola il Sant’Agnello Promotion che vince ancora in casa per 3 marcature(Somma; Castellano; Cacace) ad 1 contro il Marano, Massa Lubrense che dal Cerulli esce sconfitto in un match pieno di gol, con il risultato che vede favorito il San Sebastiano per 4-3, infine prima squadra dell’Atletico Sorrento che deve arrendersi alla capolista Sporting Campania, una partita che di calcio però sa ben poco con continue interruzioni, problemi tra le due squadre, campo praticamente impraticabile, insomma, la squadra rossonera perde su un campo dove di calcio non se n’è quasi visto.

Arriviamo però in Eccellenza: il Sant’Agnello continua a pareggiare 1-1 anche in casa di una delle squadre più ostiche del Girone B, il San Tommaso. Con una soluzione da fuori di Frulio chiude il primo tempo in vantaggio, ma nel secondo c’è solo la squadra di casa che riacciuffa il pareggio e per poco non porta a casa i 3 punti. Nello stesso campionato il San Vito Positano non riesce a rialzarsi, ancora una sconfitta, stavolta in casa subisce 2 reti dalla Virtus Avellino e ne segna 0, squadra giallorossa in difficoltà, non si allontana dall’ultima posizione in classifica.

Passiamo all’ultima squadra della nostra zona che milita in Serie D. Il Sorrento 1945 in striscia negativa perde 3-2 al Raffaele Solaro di Ercolano contro il Granata. Clamorosa la sconfitta dei rossoneri che dopo i primi 45 minuti sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Cifani e De Angelis, nel secondo tempo arriva la beffa con la squadra di casa che segna 3 volte nella porta difesa da Munao. Nel post-partita piccoli battibecchi tra i tifosi arrivati dalla penisola e il portiere del Granata R.Lombardo(ex della partita). In definitiva un Sorrento che si trova in zona play out e che deve cambiare rotta per la salvezza.

Cambiamo sport e passiamo al calcio a 5.

La prima squadra del Sorrento Futsal viene sconfitta al Pala Zingaro contro il Dolce Vita C5 per 5 reti a 2, perde una posizione in classifica ma è ancora a pari punti con la zona play off.

Invece il Team Under 21 del Sorrento Futsal annienta con un risultato di 13-0 lo Sporting Valdiano C5. I giovani rossoneri fanno vedere di che pasta sono fatti e vincono in maniera schiacciante.

Arriviamo all’ultimo sport: la pallavolo.

In Serie D maschile i ragazzi del Volley Meta vincono per 3 set a 0 contro la squadra del Nettuno Montella, nella stessa serie, ma femminile, positivo anche il Libertas Sorrento con un’altra vittoria netta per 3-0 ai danni della Polisportiva Partenope, anche le ragazze rispondono in maniera perfetta all’impegno. In Serie B maschile Girone G vince ancora la Folgore Massa che continua a lottare per il primo posto, domina la partita contro il Cimitile che non riesce a vincere neanche un set. I biancoverdi supportati dai loro numerosissimi tifosi continuano la loro striscia positiva con un 3-0 al Palatigliana di Sorrento.