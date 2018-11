Trovato un donatore per il piccolo Alessandro ma è disponibile solo a gennaio, troppo tardi. Il bimbo sarà trasferito a Roma

La storia del piccolo Alessandro, il bimbo di 19 mesi affetto da una grave e rara patologia genetica, ha commosso tutto il mondo. La cura medica che assume, purtroppo, funzionerà ancora per poco e l’unica speranza risiede nel trapianto di midollo osseo ma trovare un donatore compatibile non è semplice perché il piccolo è portatore di un raro antigene. Per lui è scattata una gara di solidarietà che ha coinvolto anche la penisola sorrentina con migliaia di persone che si sono sottoposte al test di compatibilità con la speranza di poter salvare la vita al piccolo Ale. Nelle scorse settimane si era sperato nella disponibilità di un donatore italiano ma il grado di compatibilità è stato ritenuto insufficiente dall’ospedale britannico in cui il piccolo è attualmente ricoverato. Oggi è giunta la notizia della compatibilità di un donatore non italiano che, però, avrebbe dato la sua disponibilità al trapianto solo per i primi di gennaio. Un tempo troppo lungo per Alessandro che a fine novembre terminerà la cura sperimentale che fino ad ora gli ha salvato la vita. Ale non può attendere oltre, la malattia non può aspettare. E’ per questo che il bambino sarà a breve trasferito presso l’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma dove verrà sottoposto ad un trapianto di cellule staminali dal midollo osseo di uno dei genitori. Si tratta di una tecnica innovativa per la quale l’ospedale romano è tra i primi al mondo. E tutti sperano in un esito positivo che possa ridonare la speranza di vita ad Alessandro. Dai genitori di Ale giunge comunque un ulteriore appello a “continuare ad iscrivervi nel registro italiano dei donatori di midollo osseo, per regalare con un piccolo gesto d’amore una nuova speranza di vita ai tanti Alessandro che aspettano e lottano nell’attesa”.