Ravello, Costiera amalfitana. Era stato annunciato durante la manifestazione “Virgo Fidelis” per l’Arma dei Carabinieri, voluta nella Città della Musica, e ora è ufficiale, grazie al forte impegno dell’amministrazione del sindaco Salvatore Di Martino che voleva la presenza dell’ Arma sul territorio. La nuova sede a Ravello per la stazione dei Carabinieri sarà nella frazione di San Cosma.

Il parere positivo per l’allocazione della stazione in un immobile di proprietà della Diocesi Amalfi-Cava de’Tirreni è stato comunicato nella giornata di ieri dalla Prefettura al sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, che in questi anni si è adoperato, insieme con il Capitano della Compagnia di Amalfi Roberto Martina, per reperire in tempo utile una sede adeguata all’esigenze dell’Arma.

Soddisfazione, per questo, è stata espressa dal sindaco Di Martino dopo la risoluzione della vicenda che vedrà il trasferimento della stazione dall’attuale sede di via dell’Ospedale.

«Si è posto fine ad un calvario trascinatosi da oltre un trentennio – dice il primo cittadino di Ravello – Determinante è stato l’impegno dell’amministrazione comunale in sinergia con il colonnello Antonino Neosi, al vertice del Comando Provinciale, con il capitano della Compagnia Amalfi, Roberto Martina, e con il comandante della stazione Ravello, Procolo Chiocca. E’ stata scongiurata così, in modo definitivo, l’esecuzione dello sfratto esecutivo azionato dai proprietari dell’immobile che per oltre 50 anni ha ospitato la Benemerita. Abbiamo corso il serio pericolo di perdere definitivamente un presidio di vitale importanza sul nostro territorio! Un ringraziamento particolare va al Prefetto di Salerno e ai dirigenti impegnati nell’iter che ha portato all’agognato risultato, nonché a don Luigi Colavolpe per la grande disponibilità».