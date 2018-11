Triduo di preparazione per santa Trofimena a Minori. Ci sarà anche Sepe, Di Palma e il Vescovo Michele Fusco

Minori, Costiera amalfitana. Triduo di preparazione alla santa Festa per ricordare il secondo ritrovamento delle Sacre Reliquie di santa Trofimena, protettrice di Minori e copatrona dell’arcidiocesi di Amalfi e Cava de Tirreni.

Queste celebrazioni registreranno la presenza sull’altare della basilica minorese (dal 24 al 26 di novembre) di alti prelati: mons. Mario Giordana, vescovo titolare della Diocesi di Minori; mons Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva; mons. Beniamino Depalma, arcivescovo emerito di Nola ,che ha retto anche la arcidiocesi amalfitana.Il giorno 27 mons Orazio Soricelli, arcivescovo dell’arcidiocesi di Amalfi e Cava, presiederà la messa delle ore 6; mentre alle ore 18 il pontificale di chiusura dell’anno giubilare dedicato alla Santa sarà presieduto dal cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, con mons, Soricelli. Santa Trofimena per la preparazione dell’evento sarà anche nelle parrocchie della Costiera amalfitana a ovest di Minori : Agerola, Praiano, Positano. Sul calendari di Positanonews Eventi tutti gli appuntamenti. Qui in particolare l’appuntamento di Positano dal 22 novembre con il programma completo.

Gaspare Apicella