Tre punti meritatissimi Snav Folgore Massa spettacolare

Nel big match della giornata i costieri sono concentrati, decisi e cinici contro un ostico Casarano

Sorrento – La Snav Folgore Massa è spettacolare e guadagna tre punti meritatissimi nel big match della giornata, nel quale è concentrata, decisa e cinica contro un ostico Casarano.

I massesi possiamo dire che hanno sofferto solo nel secondo set quando gli esperti pugliesi si rifanno dopo aver preso il primo, subiscono l’azione dei biancoverdi che già mettono le distanze, dapprima di tre punti grazie al muro, che anche in tutta la serata si rivela vincente, ma poi gli ospiti hanno un break di sei punti e raddrizzano la gara. Uno scambio vincente dei biancoverdi, un Ferenciac in vena e Casaro che inchioda da zona 4 chiudono il parziale ai vantaggi (26-24).

Gli altri due set invece si chiudono sul 25° punto, il primo sembra avere un inizio equilibrato con dei buoni botta e risposta, ma una battuta ace di Aprea e una sfera di Ferenciac mettono il Casarano a +3 che deve chiamare il timeout. La squadra salentina commette degli errori vitali e la squadra di mister Esposito ne approfitta: Casaro inventa un micidiale diagonale al bacio quasi all’incrocio delle righe. Da parte ospite Zanette risponde anche lui con una palla diagonale, ma Fantauzzo da zona 4 mette una palla spinta che sorprende gli ospiti, che alla fine devono capitolare su un secondo tocco di Aprea.

Nel secondo parziale i costieri sono ancora ben concentrati e subito spezzano il ritmo avversario, coach Monaco chiama il timeout per non fare scappare la squadra biancoverde, che però con i vari Della Mura, Casaro e Fantauzzo mette le distanze. Che non restano tali perché i pugliesi rientrano in gioco con un buon pallonetto di Gribov ed hanno un break di sei punti. Una palla dubbia costa un giallo a Fantauzzo, ma non scompone i locali che con Ferenciac e Casaro chiudono i conti del set.

Quello successivo e definitivo, vede ancora la squadra della costiera sorrentina battere cassa con una bordata diagonale di Fantauzzo, poi qualche vivace contestazione costa il rosso ai biancoverdi che regalano un punto ai rossoblù che passano in vantaggio. Vantaggio che però resta in gola ai casaranesi perché la Folgore risponde secco con della palle secche di Deserio e Ferenciac con un mani out. La gara torna equilibrata ma il ‘macho’ Della Mura mette a centro un vincente e secco muro, poi Fantauzzo scrive bene da zona 4 ed un ace sulla battuta da Ferenciac danno un +3 (14-11). Il Casarano tenta con i cambi, con il chiamare la formazione ed il timeout di fermare i costieri, ma non ci riescono, nonostante un ficcante diagonale di Zanette. Il muro si rivela ancora vincente ed il Casarano va in tilt e chiude Deserio da zona centrale.

Alla fine una Folgore concentrata e decisa che folgora un esperto Casarano che non è sembrato tanto insuperabile. Ora nel prossimo weekend i costieri andranno a far visita al rione terra di Pozzuoli.

CAMPIONATO PALLAVOLO 2018/19 – SERIE B/MASCHILE – GIRONE G – 6^ GIORNATA

SNAV FOLGORE MASSA –

(25-17, 26-24, 25-17 )

SNAV FOLGORE MASSA: Della Mura, Aprea, Fantauzzo, Deserio, Casaro, Ferenciac, Denza (L); Esposito, Cormio, Miccio; Evangelista, Pontecorvo, Gargiulo.

Coach: Nicola Esposito.

LEO SHOES CASARANO: Romano, Muscarà, Zanatte, Gribov, Laterza, Anastasia, Barone (L); Guarini, Cino, Nutricati, Morciano, Trullo, Giaffreda.

Coach: Domenico Monaco.

1° Arbitro: Giuseppe Citro (Bellizzi), 2° Arbitro: Francesco Baldi (Cava de’ Tirreni).

GISPA