Tre condanne di primo grado ai danni di 3 giovani di Sorrento: Niccolò Stragazzi, Alfonso Villa e Sigismondo Stragazzi

In carcere Sigismondo Stragazzi, si è costituto in carcere ad Arienzo insieme al fratello Nicolò e il loro amico Alfonso Villa. La Cassazione ha reso definitiva la condanna a 4 anni e otto mesi di carcere per tentato omicidio e rissa aggravata a Sigismondo mentre per l’amico e il fratello tre anni e due mesi.

La vicenda risale nel dicembre del 2012, i tre ragazzi di Sorrento accoltellarono due loro coetanei all’uscita di una pizzeria. La rissa scoppiò per presunti sguardi di troppo, rivolti dalle vittime alle ragazze quella sera in compagnia dei condannati. Gli agenti arrestarono Stragazzi e Villa, Sigismondo stava sotto effetto della droga durante la rissa.