Tramonti, convocato il consiglio comunale: giovedì 29 novembre si approva il “Servizio Civico”. Si parlerà anche dei lavori a Capitignano

Tramonti. La seduta del Consiglio Comunale è stata convocata per giovedì 29 novembre, alle ore 16 nell’Aula Consiliare del Comune di Tramonti. Gli ordini del giorno trattati, saranno oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le variazioni di bilancio dell’esercizio 2018-2020 e al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la ricognizione sulle partecipazioni da alienare o valorizzare. Nella seduta si approverà inoltre lo schema di regolamento del “Servizio Civico”, un programma di inserimento lavorativo tipo i lavoratori socialmente utili, rivolto a cittadini indigenti, svantaggiati socialmente o inoccupati.

Nel consiglio si varerà inoltre il progetto definitivo per il ridisegno e la riqualificazione del piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria della Neve, con la creazione di spazi di aggregazione e recupero di percorsi pedonali comunali nella frazione di Capitignano: quest’opera, a cui sarà apposto il vincolo di esproprio, era già stata già ampiamente annunciata in passato dall’attuale amministrazione. Nel 2016, il sindaco Antonio Giordano rivelò in un messaggio ai cittadini che era in corso un interscambio con il Ministero delle Pari Opportunità, per ottenere un finanziamento utile per la riqualificazione della frazione e la suddetta piazza.