Tramonti: Auguri alla neolaureata Anna Socci

Auguri per Anna Socci, brillante 22enne di Tramonti, per laurea in comunicazione, media e pubblicità conseguita alla Iulm di Milano. La Comunicazione e la fotografia sono sempre state la sua passione e si notava già nel momento in cui sui social regalava ai suoi follower foto e video mozzafiato della sua Costiera.

Il suo elaborato finale si intitola «L’evento fotografato nel corso della sua evoluzione: in piena luce. Nove fotografi interpretano i Musei Vaticani» ed è basato su una mostra fotografica che rappresenta il primo fondo di fotografia contemporanea inserito nel dipartimento di Arti Contemporanee dei Musei Vaticani.

Sabato la discussione della sua tesi è stata eccellente, infatti la piccola Anna si è laureata con 104/100, ma ha deciso di non fermarsi, solo lo stretto necessario per festeggiare il traguardo conseguito. Già, perché non solo sta già frequentando la magistrale in Televisione, New media e Cinema, ma si divide tra studio e lavoro.

Anna in bocca al lupo per tutto e tanti auguri per questo fantastico traguardo!