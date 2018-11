Tramonti addio ad Alfonso Francese. La cittadina della Costiera amalfitana sui Monti Lattari piange una nuova scomparsa gioviale ma soprattutto attento e scrupoloso. Un nonno a tutto tondo. Proprio come quel personaggio tv interpretato da Lino Banfi.

Alfonso Francese, il cui cuore buono e generoso si è fermato questo questo pomeriggio nella sua sua casa di Tramonti poco dopo il suo ritorno dall’ospedale, era considerato come il nonno di tutti.

In particolare nella spiaggia dello Splendid a Maiori, in Costa d’Angolo, dove nei giorni d’estate, ha sempre accompagnato a mare i suoi nipotini: Alfonso, Davide e Antonietta. E per i loro amici, Alfonso era diventato anche il il loro nonno.

E l’ha fatto anche quest’estate nonostante la malattia che lo ha stroncato a 71 anni. A piangerlo sono in tanti. Soprattutto i nipotini ai quali era fortemente legato ed a cui spesso si dedicava. Era il suo hobby preferito la famiglia dopo aver trascorso una vita a lavorare nei campi della sua proprietà.

E’ un giorno triste per Tramonti e per quanti conoscevano nonno Alfonso, persona mite e laboriosa che lascia un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuto, stimato, apprezzato.